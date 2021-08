인탑스 "히다랩 사이트, 독일 레드닷 디자인 어워드 본상 수상"

[아시아경제 유현석 기자] 인탑스 인탑스 049070 | 코스닥 증권정보 현재가 26,600 전일대비 850 등락률 -3.10% 거래량 68,375 전일가 27,450 2021.08.18 10:30 장중(20분지연) 관련기사 인탑스, 주당 50원 중간배당인탑스, 친환경 타워 블록 '와디즈' 펀딩 론칭[특징주]인탑스, 에스디바이오센서 진단키트 생산…"케이싱과 패키징 부분 담당" close 는 CMF 전문 라이브러리인 히다랩(Hidalab) 사이트가 독일 레드닷 디자인 어워드 2021(Red Dot Design Award 2021)에서 본상을 수상했다고 18일 밝혔다.

레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 행사로서 1955년부터 매년 제품 디자인, 브랜드&커뮤니케이션 디자인, 디자인 콘셉트 등 3개 부문에서 최고의 디자인을 선정하는 시상식이다. 독일의 iF(International Forum Design), 미국의 IDEA(International Design Excellence Award)와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 수상작은 레드닷 디자인 뮤지엄에 전시된다.

인탑스는 지난해 10월 CMF 전문 라이브러리인 히다랩 사이트 오픈 및 CMF 전시관을 구축한 바 있다. CMF란, 디자이너들이 제품을 만들 때 고려하는 중요한 3가지 요소로 색채(Color), 소재(Material), 마감(Finish)을 뜻하는 기술 용어다. 히다랩은 제품 디자이너들에게 다양한 소재 및 관련 공정기술의 트렌드를 제안하고, 나아가 실제 양산 제품에 적용할 수 있는 서비스를 제공한다는 목표를 가지고 있다.

히다랩 사이트는 다양한 실물 샘플을 온라인 데이터베이스화 하여 CMF 라이브러리 페이지에서 비교하며 볼 수 있는 편의를 제공한다. 사용자가 소재, 컬러, 질감, 패턴과 같은 시각적 요소에 집중할 수 있도록 여백을 강조하고, 부수적 요소들을 과감히 배제하였다. 또 필터 검색을 통해 사용자가 원하는 조건을 선택해 CMF 샘플을 빠르고 편리하게 찾을 수 있으며, 관심 있는 샘플은 자신만의 라이브러리에 분류하여 저장, 공유가 가능하다. CMF 상세 페이지에서는 유사 CMF와 양산 제품 사례를 함께 제공하고 있어 향후 제품 디자인 작업 시 입체적으로 활용할 수 있다.

김근하 인탑스 대표는 “국내외 다양한 영역의 고객사 및 제품 디자이너들과 협업 프로젝트가 진행되고 있으며, 실질적인 양산으로 이어질 수 있도록 많은 노력을 기울이고 있다”며 “제품 디자이너로서는 단순히 디자인뿐만 아니라, 양산성과 제품 신뢰성까지 고려된 서비스를 제공 받음으로서 실제 프로젝트에 빠르게 적용할 수 있는 장점을 가지고 있다”고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr