신성이엔지는 프레스티지바이오로직스와 99억원 규모의 바이오 클린룸 계약을 체결했다고 17일 공시했다. 이번 계약에 따라 신성이엔지는 충북 청주의 프레스티지바이오로직스 R&D센터에 오는 12월까지 바이오 클린룸을 구축한다.

