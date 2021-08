LX세미콘, 60여명 규모 하반기 신입·경력 수시 채용

[아시아경제 김흥순 기자] 반도체 설계 기업 LX세미콘 LX세미콘 108320 | 코스닥 증권정보 현재가 122,500 전일대비 5,200 등락률 +4.43% 거래량 540,528 전일가 117,300 2021.08.17 11:45 장중(20분지연) 관련기사 [사람人] 구본준 LX그룹 회장, 2년 만에 시동 걸린 '조용한 불도저' OLED 패널 수요 확대…소재·장비株 주목해야반도체 슈퍼사이클에 알짜 계열사 떴다 close 이 2021년 하반기 신입·경력 수시 채용을 실시한다.

신입 석·박사 지원자격은 석·박사 학위 소지자이며 경력사원의 경우 석·박사 졸업자는 1년이상, 학사 졸업자는 4년 이상 관련업무 경험이 필요하다.

입사 지원은 오는 29일까지 LX 통합 채용 포털 사이트 'LX커리어스'에서 받는다. 서류전형, 온라인 인적성검사, 1차면접, 2차면접 등을 거쳐 최종 입사자를 선발할 계획이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr