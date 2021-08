'성김' 한미훈련중 방한, 북한 무력도발 선제적 차단?

[아시아경제 유인호 기자] 성 김 미국 대북특별대표가 한미연합지휘소훈련(CCPT) 기간에 한국을 방문해 우리 정부와 북한 비핵화 등 문제를 협의할 것으로 알려졌다.

한미 연합훈련에 강력 반발하고 있는 북한이 김 대표의 방한 기간과 겹치는 훈련 기간 중 무력 도발을 할 경우 교착상태인 남북, 북·미 관계가 제재 강화 쪽으로 급속히 이전될 가능성이 있다.

17일 외교가에 따르면 한미 양국은 오는 21일부터 24일까지 김 대표의 방한 일정을 두고 조율 중에 있는 것으로 전해졌다. 김 대표 방한이 성사될 경우 지난 6월 이후 약 2개월 만이다.

외교가에선 김 대표가 방한 일정을 연합훈련 기간으로 잡은 건 북한의 무력 도발 가능성을 선제적으로 차단하려는 의지로도 풀이된다는 분석이 나온다.

연합훈련을 대북 적대시 정책으로 간주하고 도발 가능성을 언급한 북한에 대한 경고성 행보라는 것이다.

김 대표는 방한 기간 중 지난 7월27일 남북 간 연락통신선 복원 이후 후속 조치 등 대북 문제를 놓고 논의할 것으로 보인다.

특히 북한이 연합훈련을 핑계로 통신선마저 끊은 만큼 어떤 식으로든 북·미 또는 남북 간 관계 개선의 물꼬를 트려는 노력을 할 것이란 예상이 나온다.

최근 한미 간 장·차관급, 국장급 협의에서 대북 인도적 협력 방안이 논의됐다는 점에서 대북 제재와 관련된 내용이 논의될 가능성도 있다. 인도적 차원에서 재미교포를 포함한 이산가족 화상상봉 추진도 의제에 포함될 수 있다.

한편 김 대표 방한에 맞춰 러시아 북핵 담당인 이고르 마르굴로프 러시아 외교부 아시아태평양 차관의 방한도 추진되고 있는 것으로 알려졌다.

마르굴로프 차관 방한까지 성사될 경우 한·미·러 3자 북핵수석대표 회의가 이뤄질 가능성이 있다. 한미, 한·미·러 간 협의가 성사되면 북한과의 대화 재개 방안 등이 논의 테이블에 오를 것으로 예상된다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr