삼성전자 시총, 코스피 대비 비중 20% 하회

약 23개월 만에 20% 하회

반도체 의존하던 과거와 달리…다양해진 코스피 구성

[아시아경제 공병선 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,400 전일대비 2,600 등락률 -3.38% 거래량 61,270,643 전일가 77,000 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 현안부터 챙긴 이재용…조기 경영활동 기대 속 험난한 여정외국인, 한 주만에 '팔자'…7조 넘게 팔아치워"'더 프레임'에 클림트 작품을"…삼성전자, 벨베데레 미술관과 협업 close 의 시가총액(시총) 비중이 23개월 만에 전체 유가증권시장의 20% 아래로 떨어졌다. 하지만 반도체 업종에 의존적이던 과거와 달리 플랫폼, 배터리 등 다양한 업종들이 증시에 다양성을 불어넣은 것으로 나타났다.

15일 한국거래소에 따르면 지난 13일 기준 삼성전자의 시총은 444조1510억원으로 전날 대비 3.38% 줄어든 것으로 나타났다.

지난 13일 코스피 전체 시총은 2285조3760억원으로 이 중 삼성전자는 19.43%를 차지했다. 지난 11일 삼성전자의 시총 비중은 20.17%였지만 12일 19.87%로 떨어진 후 이틀 연속 20%를 하회한 것이다.

삼성전자 시총 비중이 20% 아래로 떨어진 것은 2019년 9월4일(19.84%) 이후 23개월 만이다. 당시 삼성전자의 주가는 4만4100원, 시총은 263조2670억원이었다. 지난 13일 종가 기준 삼성전자의 시총 19.43%는 2019년 7월8일(19.27%) 이후 가장 낮다.

올 상반기까지만 해도 삼성전자의 시총 비중은 20%를 크게 상회했다. 지난 1월11일 삼성전자의 시총은 543조2500억원으로 코스피 시총의 25.01%를 차지했다. 지난해 3월19일 삼성전자의 시총은 256조4020억원으로 코스피 전체 대비 26.10%까지 올랐다.

하지만 최근 반도체 업황의 부진 우려가 커지면서 삼성전자의 주가도 떨어지고 있다. 지난 4일 8만2900원으로 장을 마쳤지만 이후 주가는 약 10.25% 하락했다. 특히 지난 10일 이후 4거래일 연속 떨어지는 중이다.

삼성전자의 비중은 약 2년 만에 20% 아래로 떨어졌지만 국내 증시 상황은 달라졌다. 2019년 9월4일 당시 코스피는 1988.53이었고 전체 시총은 1326조7850억원에 불과했다. 현재 코스피는 3171.29이며 전체 시총은 1000조원 가까이 늘었다.

반도체에 의존하던 과거와 달리 다양한 업종들이 증시를 이끌고 있다. 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 436,500 전일대비 4,000 등락률 -0.91% 거래량 515,855 전일가 440,500 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자'…7조 넘게 팔아치워네이버 "문피아 인수, 결정된 사안 없다"코스피 시총 지각변동 재점화 close ), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 1,500 등락률 -1.02% 거래량 2,285,992 전일가 147,500 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자'…7조 넘게 팔아치워코스피 시총 지각변동 재점화 코스피, 외인 1.9조 순매도에 하락 마감...'3200선' 위태 close 등 플랫폼 기업들이 약진했고 배터리 종목, 자동차 업종 역시 몸집을 키웠다. 또한 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 76,600 전일대비 2,800 등락률 +3.79% 거래량 10,907,993 전일가 73,800 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 마무리되는 공모주 슈퍼위크…하반기에도 IPO 이어진다동학개미의 사투, 6.5조원 풀었지만..코스피 시총 지각변동 재점화 close , 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 299,000 전일대비 4,500 등락률 -1.48% 거래량 162,223 전일가 303,500 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 고점 찍고 내려온 하이브…주가 반등 시동위버스 확장하는 하이브, 하반기에 더 달린다상장 땐 무조건 대박?…비상장주 투자 고위험 주의보 close 등 기업공개(IPO) 대형 종목들이 등장하면서 지난해와 올해 신규 상장 종목들의 시총만 200조원 가까이 증가했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr