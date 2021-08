[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 알체라 알체라 347860 | 코스닥 증권정보 현재가 36,950 전일대비 250 등락률 -0.67% 거래량 346,029 전일가 37,200 2021.08.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 드래곤플라이 연속 가파른 상승세... 메타버스, 과연 언제까지?맥스트 상장 임박! ‘ㅇㅇㅇ’ 잭팟 터진다!삼성전자, 믿고 있어도 될까? close =현대모비스와 5억5200만원 규모로 딥러닝 인식성능 향상을 위한 학습 DB구축 계약을 체결했다고 공시.

◆ 스타모빌리티 스타모빌리티 158310 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,015 2021.08.11 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일거래소, 스타모빌리티 상장적격성 실질심사 대상 결정스타모빌리티, 감자 완료 close =운영자금 조달을 위해 20억원 규모로 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시.

◆ 까스텔바작 까스텔바작 308100 | 코스닥 증권정보 현재가 14,400 전일대비 300 등락률 -2.04% 거래량 48,354 전일가 14,700 2021.08.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 까스텔바작, 최준호 대표 신규 선임 [4月上]‘코로나19’美FDA,韓기술 인정,검사장비 규제완화 상한가! 까스텔바작, 권영숭 대표 선임… “내실 강화 주력” close =주가안정과 주주가지 제고를 위해 50억원 규모로 자사주 신탁계약 체결을 결정했다고 공시.

◆ 에스제이케이 에스제이케이 080440 | 코스닥 증권정보 현재가 498 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 498 2021.08.11 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일[e 공시 눈에 띄네]코스닥-2일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일 close =채무자의 사업을 청산할 때의 가치가 사업을 계속할 때의 가치보다 크다는 것이 인정돼 회생절차가 폐지됨.

◆ 폴라리스웍스 폴라리스웍스 123010 | 코스닥 증권정보 현재가 1,810 전일대비 40 등락률 +2.26% 거래량 2,208,540 전일가 1,770 2021.08.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 폴라리스웍스, 픽셀플러스에 자동차향 이미지센서 패키지 ‘네오팩 인캡’ 공급[특징주]폴라리스웍스, 모듈러 임대 사업 그린뉴딜 수혜…'상승'폴라리스오피스, 드롭박스와 ‘폴라리스 오피스 웹 한글’ 연동… 협력체제 구축 close =주식회사 유토개발 1차와 28억 규모로 이동형 학교 모듈러 임대 공급계약을 체결했다고 공시.

◆ 미투젠 미투젠 950190 | 코스닥 증권정보 현재가 22,300 전일대비 250 등락률 -1.11% 거래량 43,727 전일가 22,550 2021.08.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥- 25일미투젠, 50억원 규모 자사주 취득 결정미투젠, ‘솔리테르 트라이픽스 져니’ 누적 다운로드 1000만 돌파 close =2분기 영업이익으로 109억원을 기록해 전년동기대비 22% 줄었다고 공시. 매출액은 19% 감소한 237억원, 순이익은 88억원으로 21% 감소.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr