오바마 환갑잔치 누가 참석할까…델타 변이 확산에 명단 정리中

[아시아경제 정현진 기자] 코로나19 델타 변이 확산 우려로 버락 오바마 전 미국 대통령의 환갑잔치가 축소된 가운데 유명 인사들이 대거 초대 명단에서 제외된 것으로 전해졌다.

6일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 오바마 전 대통령의 60번째 생일 파티는 7일 저녁 미 매사추세츠주의 고급 휴양지 마서스비니어드 섬에서 열린다.

당초 이 파티에 참석하기로 한 유명 토크쇼 진행자인 데이비드 레터맨과 코난 오브라이언, 파티 장소를 빌려준 코미디언 래리 데이비드가 초청자 명단에서 제외된 것으로 알려졌다. 오바마 전 대통령의 재임 시절 백악관 선임고문을 지낸 정치전략가 데이비드 액설로드를 포함해 핵심 참모들도 명단에서 빠졌다.

팝스타 비욘세와 남편인 래퍼 제이 지 등이 당초 계획대로 참석한다. 영화감독 겸 제작자 스티븐 스필버그, 싱어송라이터 브루스 스프링스틴, 배우 조지 클루니 등은 여전히 초청자 명단에 남아있는 것으로 전해졌다. NYT는 오바마 전 대통령의 오랜 지지자인 배우 톰 행크스는 명단에 남아있으나 최근까지 그리스에 있는 것으로 확인돼 실제 파티에 참석할 지는 미지수라고 전했다.

오바마 전 대통령은 당초 참석자 475명에 스태프만 200명에 달하는 대규모 파티를 계획했다가 델타 변이가 확산세를 보이는 것을 감안해 파티 규모를 대폭 축소한 것으로 전해졌다. 오바마 대통령 재임 시 부통령을 지낸 조 바이든 대통령은 참석하지 않는다고 백악관이 이미 발표했다.

NYT는 오바마 전 대통령 측이 파티 참석자들을 대상으로 코로나19 음성 진단결과를 요구하는 한편 엄격한 방역지침 준수를 위해 보건의료 전문가도 고용했다고 보도하기도 했다.

