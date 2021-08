[아시아경제 박지환 기자] GS글로벌 GS글로벌 001250 | 코스피 증권정보 현재가 2,840 전일대비 20 등락률 +0.71% 거래량 269,325 전일가 2,820 2021.08.06 13:49 장중(20분지연) 관련기사 무협, 31대 회장단 출범 "무역의 새로운 방향성 정립할 것"SK가스 "지에너지와 고성그린파워 석탄공급권 공동 행사" 허태수 GS 회장, 두산인프라코어 등 M&A 밑그림 그린다 close 은 연결 기준 올 2분기 영업이익이 113억원으로 전년 대비 21.2% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다.

매출액은 20.7% 늘어난 8014억원으로 집계됐다. 당기순이익은 84억원으로 7.5% 늘었다.

