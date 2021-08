<장 마감 후 주요 공시>

◆ 소프트센 소프트센 032680 | 코스닥 증권정보 현재가 2,275 전일대비 55 등락률 +2.48% 거래량 575,719 전일가 2,220 2021.08.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정부 정책 발표! 최대 수혜株! 바로 올라갑니다4차 대유행에 진단키트 동났다! 엄청난 수익 가져갈 “특급” 대장株!소프트센, 209억 규모 커버클라스 양산시스템 공급계약 close =215억 규모 초박막 폴더블 커버글라스 양산 시스템 공급계약

◆ 이브이첨단소재 이브이첨단소재 131400 | 코스닥 증권정보 현재가 5,050 전일대비 140 등락률 +2.85% 거래량 2,771,658 전일가 4,910 2021.08.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 EV첨단소재, 프롤로지움 시리즈 E 지분 취득 완료넥스턴 자회사 EV첨단소재, 전고체 배터리 기업 ‘프롤로지움’ 투자넥스턴바이오사이언스, 바이오-전기차 배터리 ‘투트랙 전략’ 가동 close =10억 규모 제3자 배정 유상증자 결정

◆심텍=305억 규모 생산설비 증설 투자 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr