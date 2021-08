네이버파이낸셜, 美 블록체인 기업에 1500만 달러 투자

[아시아경제 성기호 기자] 네이버파이낸셜이 미국 블록체인기업 TBCA소프트에 1500만달러(한화 약 171억5500만원)을 투자한다. 네이버파이낸셜은 이번 투자를 통해 글로벌 결제 시장 확장과 미래 먹거리 발굴에 나설 계획이다.

미국의 블록체인 전문기업 TBCA소프트는 4일 네이버파이낸셜에게서 1500만 달러 투자를 유치했다고 밝혔다. 이와 관련 네이버파이낸셜은 최대 2000만달러(한화 약 229억2200만원) 투자를 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

이번 투자는 네이버파이낸셜이 블록체인 스타트업 기업에 투자에 나선 것과 물론 소프트뱅크와 협업에 나선 부분도 주목을 받고 있다.

TBCA소프트는 네이버파이낸셜의 투자 소식과 함께 소프트뱅크가 기존 투자에 더해 최대 500만 달러를 추가로 투자한다고 밝혔다.

이번 투자로 소프트뱅크는 TBCA소프트 최대 기관투자자 지위를 유지하며 네이버파이낸셜은 이번 투자를 통해 2대 기관투자자에 오를 예정이다.

TBCA소프트는 통신사와 모바일 결제서비스사(MSP)를 대상으로 블록체인 기술을 공급하는 업체다. 특히 블록체인 기술을 활용해 이용자들이 QR코드를 이용해 결제할 수 있는 서비스를 운영하고 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr