와이즈캠프, 초등학교 여름방학 홈스쿨링 방법으로 ‘비주얼씽킹’ 제시

초등 여름방학 기간 동안 각 시·도 교육청에서 초등학생 기초학력 지원 강화를 위한 다양한 정책을 펼치고 있다. 학부모들 또한 아이들의 학습 부진에 대한 걱정이 큰 상황인 만큼, 초등학교 여름방학 때 기초학력을 잡아주는 것이 중요하다고 여기고 있다.

이에 와이즈캠프에서는 실제 학교에서 사용하는 비주얼씽킹 학습 콘텐츠와 비주얼코칭 학습 관리 프로그램을 통해 여름방학 동안 홈스쿨링으로 기초학력을 잡을 수 있도록 하고 있다.

비주얼씽킹은 메타인지능력을 상승시키고, 자기주도학습에 도움이 되어 부족한 기초학력을 메울 수 있는 학습법이다.

특히 학생들의 학습 방향성을 잡는데 큰 도움이 된다. 와이즈캠프에서는 이와 같은 비주얼씽킹 학습 콘텐츠로 '말뼈사전'과 '개뼈노트', '교과서 글뼈읽기' 등을 제공 중이다.

말뼈사전은 초등학교 교과서에 나오는 단어들을 학년별, 단원별로 찾아서 단어의 뜻을 좀 더 쉽게 이해할 수 있도록 한 초등맞춤사전이다.

텍스트와 음성 검색이 가능하기 때문에 쉽게 단어를 찾을 수 있고, 재미있고 자세한 설명으로 단어를 더욱 쉽게 이해할 수 있다.

특허 출원한 와이즈캠프만의 학습 콘텐츠인 개뼈노트는 교과서에 나오는 단원 내용의 개념 뼈대를 정리해준다 .단원의 마지막 과정에서 진행되며, 총체적으로 단원 전체 핵심적인 내용을 이미지로 직관화하여 기억할 수 있는 것이 특징이다.

특히, 배운 내용을 직접 써보고, 녹음해볼 수 있어 학생들이 능동적 학습을 하는데 큰 도움을 준다. 완성한 개뼈노트는 친구들과 공유하고 소통할 수 있으며, 또래 친구들의 노트를 보며 자신의 노트필기를 발전시킬 수 있다.

또 교과서 글뼈읽기는 교과서에 나오는 여러가지 종류의 지문들을 활용해 글의 뼈대를 잡는 연습을 할 수 있는 학습 콘텐츠다. 교과서 글뼈읽기를 통해 학습할 경우, 문해력 향상에 큰 도움이 되는 것으로 알려졌다.

초등 홈스쿨링 시 간과하기 쉬운 학습 관리는 비주얼코칭으로 메울 수 있다. 비주얼코칭은 선생님과 AI의 빈틈없는 밀착 코칭으로, 비대면으로도 체계적이고 전문적인 홈스쿨링이 가능하도록 돕는다.

먼저 AI 학습 시스템(AI 몰리, AI 맞춤 리포트)은 체계적인 학생들 관리가 가능하다.

아이들의 시선데이터를 저장하여 아이트래킹 기술로 학생이 학습 시 집중하지 않는 경우 집중하라고 알려주기도 하고 스트레칭을 유도하기도 한다.

학습 시작 때부터 마칠 때까지 200% 몰입할 수 있도록 몰입을 리드하는 것은 물론, AI 학습친구 몰리를 통해 아이들의 시선데이터를 분석해준다.

학부모는 전용 앱을 통해 저장된 학습데이터들을 AI 맞춤 리포트로 확인할 수도 있다.

라이브 화상수업은 업계 유일한 라이브 화상수업으로 전국의 같은 학년 친구들 및 담당 선생님과 함께 라이브로 학습할 수 있는 시간이다. 전과목 강의 가능한 선생님이 설명을 한 뒤, 한 명씩 돌아가면서 질문하고 발표할 수 있는 기회가 주어진다. 이는 친구들에게 내가 배운 것을 설명하며 비주얼씽킹 학습법을 통해 동료 학습의 부재를 막을 수 있다.

마지막으로 1:1 전화튜터링은 담당 선생님과 통화로 학습적인 부분을 피드백 받을 수 있다. 학생과 학부모와의 통화로 진도나 학습상태를 정확하게 파악하고 피드백하며 학습관리 할 수 있기 때문에 더욱 체계적인 홈스쿨링이 가능하다.

한편 와이즈캠프는 방학 맞이 열공 인증 이벤트를 진행 중이다. 와이즈캠프 회원을 대상으로 진행되며, 열공하는 모습을 사진 및 영상으로 찍거나, 개뼈노트를 찍어 SNS에 필수 해시태그와 함께 게재하면 된다. 추첨을 통해 백화점 상품권과 다양한 간식 교환권을 증정한다.

또한 와이즈캠프 10일 무료체험 신청 시, 비상교육 수학 문제집과 초등 한자 급수 문제집을 증정하는 이벤트도 진행 중이다. 자세한 사항은 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

