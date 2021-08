유진투자증권, 8월 국내주식 거래금 달성 시 인기 IPO 주식 추첨 제공

추첨 통해 1명에겐 카카오뱅크 100주 제공

[아시아경제 공병선 기자] 유진투자증권 유진투자증권 001200 | 코스피 증권정보 현재가 4,075 전일대비 65 등락률 +1.62% 거래량 213,753 전일가 4,010 2021.08.04 11:23 장중(20분지연) 관련기사 유진투자증권, 유튜브 채널 ‘쏙쏙TV’ 오픈 기념 이벤트 진행[e공시 눈에 띄네]코스피-24일유진자산운용, ESG 기준으로 운용하는 채권펀드 출시 close 은 8월 한 달 동안 개인별 국내주식 거래금액이 제시된 목표에 도달할 경우 혜택을 지급하는 ‘목표달성 주식레이스 이벤트’ 시즌6를 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 이벤트는 대형 기업공개(IPO)가 집중돼 있는 8월을 맞아 인기 주식 특집으로 치러진다. 카카오뱅크, 크래프톤 등 8월 상장이 예정된 주식들이 경품으로 준비돼 있다.

목표금액은 주식을 매수·매도한 합산 거래금액 등 지난달 거래실적을 고려해 개인별로 다르게 책정된다. 이벤트 페이지를 통해 참여 신청과 개인별 목표금액 및 달성 현황을 확인할 수 있다. 이벤트가 적용되는 거래 종목은 국내주식으로 코스피, 코스닥, 장외주식(K-OTC), 코넥스, 상장지수펀드(ETF), 상장지수증권(ETN) 등이다.

이벤트 참가자들은 참여 결과에 따라 다양한 혜택을 누릴 수 있다. 유진투자증권은 목표금액 100%를 달성한 고객 중에서 추첨을 통해 1명에게 카카오뱅크 100주, 10명에게 크래프톤 1주, 30명에게 HK이노엔 1주를 각각 제공할 예정이다.

목표달성률에 따라서 경품도 주어진다. 목표금액 100%를 달성 시 스타벅스 아메리카노 상품권 1장을 받을 수 있다. 200%를 달성할 경우엔 백화점상품권 3만원, 500%를 달성하면 백화점상품권 5만원이 지급된다.

목표달성 상위권자에겐 투자지원금 혜택이 있다. 한 달 간 총 거래금액 기준 상위 5명은 인당 100만원, 목표 초과달성액 기준 상위 10명은 인당 30만원, 목표달성률 최종 집계 기준 상위 100명은 인당 5만원을 받게 된다.

김경식 유진투자증권 디지털금융실장은 “주식레이스에 대한 고객들의 높은 호응에 힘입어 8월에도 새로운 시즌을 준비했다”며 “대형 IPO가 몰려있는 만큼 화제의 주식을 상품으로 준비했으니 많은 참여를 바란다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr