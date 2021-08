초·중·고교가 단지 바로 앞… 제대로 된 학세권 단지 양산 코아루 에듀포레 분양

- 청성초, 웅상중·고 등 초중고교가 단지 바로 앞에 위치

- 단지 맞은 편, 학교 옆으로는 체육공원까지… 아이들 키우기 좋은 단지

자녀를 둔 부모들 입장에서는 교육은 최대의 관심사가 아닐 수 없다. 좋은 교육환경을 갖춘 곳은 웃돈을 주고라도 가려고 하는 것이 부모들의 마음이기도 하다.

교육환경이 좋은 환경이란 초중고교 등의 학교가 가깝거나 학원 등 교육시설이 잘 갖추고 유해시설이 없는 곳이다. 이러한 곳은 학군 실수요자가 풍부해 주택가격이 안정적이고 상승여력이 높아 분양시장에서도 청약자들에게 인기다.

지난 3월 서울 광진구에서 분양한 자양 하늘채 베르는 단지규모 165가구에 일반분양가구가 51가구에 불과한 소형 아파트였지만 1순위자 약 1만명(9,919명)이 몰리면서 367.37대 1 경쟁률을 기록하며 일찌감치 완판됐다. 이 아파트는 자양초, 광양중·고, 건국대학교 등의 학교들이 모두 도보권에 있는 학세권 단지로 주목을 받았다.

또한 최근에는 경남 양산시에서 분양한 사송 더샵 데시앙 3차는 단지 내에 국공립 어린이 집이 설치될 예정에 단지 주변으로 유치원, 초등학교, 중학교 용지가 예정된 도보통학 학세권 입지를 갖춰 관심을 모았고 청약결과 평균 48.92대 1 경쟁률을 기록하기도 했다.

학세권 단지의 시세 움직임도 상당하다. 경기 파주시 운정신도시에 있는 ‘힐스테이트 운정’ 전용면적 84㎡는 1년전 6억4600만원에 신고가를 찍은 후 1년만 올해 6월에는 무려 9억5,000만원에 신고가 기록을 갈아치웠다. 이 아파트는 단지 내에 산내초교가 있고 운정고교가 접하고 있는 학세권 단지다. 인근 입주시기가 비슷하나 학세권이 아닌 단지 전용 84㎡는 1년전 6억원대 중반의 비슷한 수준의 신고가를 썼으나 올해는 9억원을 넘긴 사례가 아직 없다.

업계 전문가는 “학부모 주택 수요자들은 자녀들이 먼 거리 이동을 하지 않고 안전하게 통학할 수 있는 환경을 갖춘 학세권 아파트를 선호해 이들 단지는 보유가치가 높다”면서 “예비 청약자들은 최근 분양시장의 호조세에 휩쓸리지 말고 교육환경 등 단지를 꼼꼼히 체크하고 분양 받는 것이 좋다”고 말했다.

단지 바로 앞에 유치원부터 초·중·고교를 품고 있으며, 특히 고등학교가 일대에서 유일하게 있는 뛰어난 학세권을 자랑하는 아파트가 분양에 나서 눈길을 끈다.

한국토지신탁이 경남 양산시 일원에 짓는 ‘양산 코아루 에듀포레’ 인근에는 양산시 평산, 덕계지역에서 유일하게 고등학교(웅상고)가 위치하고 있다.

양산 코아루 에듀포레는 지하 2층~지상 20층, 3개동 총 225가구 규모며 수요층이 두터운 전용 59㎡ 단일면적으로 설계됐다. 타입별 가구수는 ▲59㎡A 173가구 ▲59㎡B 52가구 등이다.

양산 코아루 에듀포레 단지 맞은 편엔 천성초교(병설유치원 포함)가 있으며 천성초교 남쪽으로 웅상고, 웅상중, 웅상여중 등 단지의 반경 500m 안에 학령별 교육시설이 모두 자리잡고 있다.

또한 축구장, 풋살장, 테니스장 등을 갖춘 웅상체육공원이 인접하고 천성산 등산로도 이용할 수 있는 등 자녀들과 함께 운동이나 가벼운 산택 등도 쉽게 할 수 있다.

또한 양산 코아루 에듀포레가 들어서는 웅상지역은 부산, 울산 등 광역시 인구가 감소추세임에도 불구하고 인구가 지속적으로 상승하고 있는 지역으로 이에 따른 행정타운 및 대규모 공원 조성 호재도 눈길을 끈다.

동부경찰서, 동부소방서, 보건소 등이 들어서는 행정타운이 양산 코아루 에듀포레와 직선으로 약 1km 거리에 조성되며 2024년 완공을 목표로 추진 중이다.

또한 오는 2023년 준공을 목표로 잔디광장과 실내체육시설 등을 갖춘 웅상 센트럴파크도 추진 중이다. 웅상 센트럴파크가 들어서면 운동은 물론 문화공연 등도 개최가 가능해져 정주여건이 한층 좋아지게 된다.

7번국도 우회도로 개통 이후 부산, 울산 방면 이동 속도가 빨라졌고 특히 부산~양산~울산 광역철도 건설계획이 확정 돼 양산시 교통 인프라도 꾸준하게 발전하고 있다.

양산 코아루 에듀포레의 분양 홍보관은 경남 양산시에 마련 돼 있으며 전화 또는 사전예약을 통한 방문상담이 가능하다.

