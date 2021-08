사전청약 특별·우선공급 4만명 몰려…인천계양 84㎡ '240대 1'

공공분양 특별공급 경쟁률 15.7대 1

신혼희망타운 당해지역 우선공급 4.5대 1

인천계양 특별·우선공급 모두 경쟁률 최고

공공택지 사전청약 특별·우선공급에 4만명이 몰렸다. 인천계양 특별공급 84㎡는 240대 1로 최고 경쟁률을 기록했다.

국토교통부는 올해 사전청약 첫 공급지구인 인천계양, 남양주진접2, 성남복정1 등 3955호(잔여물량 포함 4333호)에 대한 청약에 약 4만명이 신청했다고 3일 밝혔다.

공공분양 특별공급은 총 15.7대 1의 경쟁률을 보였으며, 신혼희망타운 당해지역 우선공급은 4.5대 1의 경쟁률로 집계됐다.

3기 신도시인 인천 계양지구는 공공분양 특별공급 25.7대 1, 신혼희망타운 당해지역 우선공급 7.7대 1로 모두 이번 사전청약 대상지구 중에서 가장 높은 경쟁률을 보였다.

이번 사전청약 시 11개의 단지를 동시에 공고했음에도 최근 5년 수도권 공공분양 특별공급 평균경쟁률 2.6대 1을 크게 상회했다.

특히 인천계양 공공분양 특별공급 전용 84㎡는 240대 1의 경쟁률을 기록해 최근 10년간 최고 경쟁률을 기록했다.

성남복정1도 총 932호에 1만3000명이 신청해 경쟁률이 13.9대 1로 집계됐다.

의왕청계2는 신혼희망타운 우선공급 304호에 1000명이 청약을 신청해 3.6대 1의 경쟁률을 보였다.

당해지역 100% 공급인 의왕청계2, 성남복정1 신혼희망타운 747호는 모집물량을 상회하는 신청으로 공급이 완료됐다.

별내신도시, 왕숙신도시의 생활권을 공유하는 남양주진접2지구는 공공분양 특별공급에서 7대 1, 신혼희망타운 당해지역 우선공급에서 1.3대 1의 경쟁률을 보였다.

서울과 인접한 위례지구의 경우 신혼희망타운 우선공급 418호에 1100명이 청약을 신청해 2.8대 1의 경쟁률을 기록했다.

4일부터는 공공분양 일반공급, 신혼희망타운 수도권 청약신청 접수가 시작된다.

4일에는 일반공급 1순위 중 '해당지역 거주·무주택기간 3년·청약통장 600만원 이상 납입자' 접수가, 5일에는 1순위 중 해당지역 거주자 전체에 대한 청약신청 접수가 진행된다.

신혼희망타운은 4~11일 수도권 거주자에 대한 청약접수가 실시된다. 단 성남복정1, 의왕청계2 신혼희망타운은 당해지역 100%로 공급이 완료됐다.

김규철 국토부 공공주택추진단장은 "정부는 사전청약에 대한 높은 국민 관심에 부응하고 공급대책의 효과를 더욱 극대화하기 위해 남은 사전청약 일정도 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr