GS건설, '대구역자이 더 스타' 오피스텔 9월 분양

[아시아경제 김혜민 기자] GS건설이 대구역과 인접한 초역세권에 자이 브랜드를 선보인다.

GS건설은 대구 북구 칠성동2가 500-2번지 일원에 주상복합아파트 '대구역자이 더 스타' 오피스텔을 다음달 공급할 예정이라고 3일 밝혔다.

이 단지는 지하 5층~지상 최고 47층, 3개동으로 아파트 424가구, 주거형 오피스텔 81호실 등 총 505가구 규모다. 다음달에는 주거형 오피스텔이 분양된다.

대구역 일대는 최근 재개발 사업을 통해 신 주거타운으로 변모하고 있다. 이 단지는 대구도시철도 1호선과 경부선 대구역을 걸어서 이용할 수 있어 시내외 이동이 편리하다. 바로 앞에는 태평로와 신천대로를 통해 대구 시내 어느 곳이든 접근이 용이하다.

단지 바로 앞에는 롯데백화점이 있고, 동성로 상권과 이마트, 칠성시장을 걸어서 이용할 수 있다. 콘서트하우스 등 문화시설은 물론 체육관 등이 들어선 대구복합스포츠타운도 인근에 위치해있다. 침산동 및 동성로 학원가 이용이 편리한 것도 장점이다.

이번에 공급되는 오피스텔의 경우 모든 호실이 남향으로 배치되며 빌트인 가전 등 옵션이 포함돼 공급된다. 특히 이 단지의 오피스텔은 100실 미만으로 전매제한이 없고, 주택청약제도와 관계 없이 청약이 가능하다.

GS건설 분양관계자는 "2017년 입주한 인근 대구역 센트럴자이를 잇는 또 하나의 랜드마크로 자리잡을 수 있도록 심혈을 기울여 준비하겠다"고 말했다.

견본주택은 달서구 두류동 135-4번지에 마련될 예정이며, 2025년 상반기 입주 예정이다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr