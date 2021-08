코오롱인더, 2Q 영업익 1036억…전년比 181.7% ↑

[아시아경제 황윤주 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 77,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 79,500 2021.08.03 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-2일'델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?코오롱인더, 지역사회와 상생하는 ESG 실천 close 스트리는 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 1036억원으로 전년 동기 대비 181.78% 증가했다고 3일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 25.6% 늘어난 1조1841억원이라고 잠정 집계했다. 실적 상승 기조에 힘입어 분기순이익도 전년동기 대비 4배 이상 증가한 777억 원을 달성했다.

자세히 보면 산업자재부문은 5G 케이블용·초고성능 타이어(UHPT)용 아라미드 제품의 높은 수요가 계속되고 전기차용 고부가 타이어코드를 포함한 타이어코드 시장의 수요가 전반적으로 상승하여 높은 실적을 달성했다. PEM(수소연료전지용 고분자전해질막), 수분제어장치 등 수소연료전지 기반 신사업 분야의 실적 상승과 자동차소재사업 종속회사들의 실적 개선으로 실적 호조세는 중장기적으로 이어질 것으로 보고 있다.

화학부문은 타이어용 석유수지의 판매가 증가하고 견고한 고객 네트워크를 바탕으로 한 수첨수지사업의 매출 증가가 실적을 견인했다. 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 5G향 전자재료용 에폭시수지사업의 호황도 지속돼 전분기 대비 큰 폭의 실적 상승을 달성했다.

패션부문은 코로나19의 여파에도 불구하고 여가활동과 관련된 고객들의 소비심리가 회복되면서 골프 및 아웃도어 제품이 실적 상승을 주도했다. 온라인 매출 비중 증가로 유통비용 구조도 개선돼 영업이익은 전년 동기 대비 두 배 이상 큰 폭으로 증가했고 캐쥬얼 및 골프 관련 브랜드(WAAC, G/Fore 등)를 중심으로 수요 증대가 계속돼 실적 상승세가 가속화될 것으로 전망하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr