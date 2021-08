SSG닷컴, 전복·민물장어 '보양식 라방'…최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 말복을 앞두고 보양식 특집 라이브방송을 실시한다고 3일 밝혔다.

SSG닷컴은 오는 4일 오전 11시 쓱라이브를 통해 ‘VJ쓱공대 1탄! 전복 VS 민물장어’ 라이브방송을 진행한다. 방송 동안 전복과 민물장어를 손질해 최대 30% 할인 판매한다. 아이디당 1매씩 20% 할인되는 ‘2021 대한민국 찐 수산대전’ 쿠폰을 발급받은 뒤 쓱머니 즉시할인을 받는 최대 혜택가 기준이다.

방송 중 상품을 구매하고 주문번호 14자리를 댓글창에 남긴 고객에게는 추첨을 통해 전복과 민물장어를 추가로 증정할 예정이다. 가장 많은 상품을 구입한 구매왕 5명에게는 16만원 상당의 캠핑용 멀티버너 상품도 경품으로 제공한다.

SSG닷컴 관계자는 “말복을 앞두고 마지막 보양식을 준비하는 고객을 위해 우수 판매 업체와 함께 이번 행사를 기획하게 됐다”며 “상품 할인과 무료배송 혜택까지 제공한다”고 말했다.

