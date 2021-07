[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원대학교는 개교 52주년을 맞아 '창원대학교, 기록이 역사가 되다'를 발간했다고 30일 밝혔다.

창원대학교 52년 발전사를 한눈에 볼 수 있는 사료와 그동안 개최했던 특별전시회 자료, 대학 역사기록물 자료 등으로 구성했다.

창원대학교, 기록이 역사가 되다는 실물 책뿐만 아니라 창원대학교 홈페이지에서 전자책 형태로도 접할 수 있다.

