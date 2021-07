[아시아경제 오현길 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 2,500 등락률 -2.00% 거래량 115,726 전일가 125,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"효성, 사상 최대 분기 실적 전망...목표가 15% ↑"KT DS·효성인포메이션시스템, 클라우드 플랫폼 시장 공략효성·린데, 탄소중립 맞손…세계최대 액화수소공장 착공 close 은 연결 기준 올 상반기 누적 순이익이 2791억원으로 전년 동기 대비 725.2% 증가했다고 30일 공시했다.

매출액은 1조6098억원으로 38.9%, 영업이익은 3181억원으로 1790.7% 늘었다.

