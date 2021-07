[아시아경제 오현길 기자] 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 93,500 전일대비 900 등락률 -0.95% 거래량 285,904 전일가 94,400 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 호텔신라, 2분기 영업이익 464억원…흑자 전환'델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?[클릭 e종목]"델타 변이, 면세점 영향無…호텔신라 매수 기회" close 는 연결 기준 올해 2분기 누적 순이익이 105억원으로 흑자전환했다고 30일 공시했다.

매출은 1조6806억원으로 작년 동기 대비 14.6% 증가했다. 영업이익도 729억원으로 흑자로 돌아섰다.

