[아시아경제 이선애 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 21,850 전일대비 700 등락률 -3.10% 거래량 5,811,873 전일가 22,550 2021.07.30 13:16 장중(20분지연) 관련기사 두산중공업, 6100억원 규모 당진 LNG기지 저장탱크 수주두산중공업, 2분기 영업이익 2546억원…흑자전환두산중공업, 한국서부발전과 친환경 수소터빈 개발 맞손 close 은 한국가스공사와 당진기지 1단계 저장탱크 건설공사 계약을 체결했다고 30일 공시했다. 계약금액은 5502억7082만원으로 이는 2020년 매출 대비 3.63%에 해당하는 규모이다. 계약기간은 2025년 12월31일까지다.

