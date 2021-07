우리카드, 안전보건경영시스템 'ISO 45001' 획득

사내 공기청정기 설치, 상담 프로그램 운영 등

근로환경 개선 성과 인정 받아

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 한국생산성본부인증원으로부터 안전보건 경영시스템 국제표준규격인 'ISO 45001' 인증을 획득했다고 30일 밝혔다.

해당 인증 획득은 임직원의 안전과 보건을 최우선 가치로 삼아 경영한 성과다. 코로나19 예방을 위해 사내 공기청정기를 설치하고 정신 건강 증진을 위한 전문가 상담 프로그램을 운영하는 등 근로환경의 지속적 개선을 인정 받았다.

우리카드 관계자는 "올해 3월 환경경영시스템 'ISO 14001' 인증을 취득하며 환경관리의 우수성을 검증받았다"며 "향후에도 노동존중을 실천하기 위해 체계적인 안전경영을 추진하고 ESG(환경·사회·지배구조)경영을 강화하겠다"고 말했다.

ISO 45001은 기업의 글로벌화와 신뢰성 있는 근무환경 조성을 인증하는 제도로, 사업장에서 발생할 수 있는 각종 위험요소와 요구사항을 규정하는 안전보건경영의 국제표준이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr