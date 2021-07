한화시스템, 2Q 영업익 314억원…전년동기比 72.5%↑

[아시아경제 정현진 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 17,050 전일대비 150 등락률 +0.89% 거래량 497,964 전일가 16,900 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 2분기 영업이익 314억원…전년比 72% 증가한화시스템, 차세대 보험코어 솔루션 브랜드 'W1NE' 론칭한화시스템, 오는 30일 기업설명회 개최 close 이 올해 2분기 연결재무제표 기준 매출 4859억원, 영업이익 314억원, 당기순이익은 220억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 전년동기대비 매출은 50.4%, 영업이익은 72.5%, 순이익은 69.2% 증가했다.

이는 금융정보 제공업체 에프앤가이드 컨센서스인 매출 3916억원, 영업익 212억원, 순이익 130억원을 넘어서는 실적이다.

매출 호조는 한화시스템 방산 부문에서 대형사업을 통한 매출 증가에 따른 것으로 보인다. 한화시스템은 방공 방공지휘통제경보체계(C2A) 전력화를 위한 2차 양산 및 전술정보통신체계(TICN) 3차 양산 사업, 피아식별장비(IFF) 모드 5 성능개량과 장거리 지대공미사일(L-SAM)용 다기능레이다(MFR) 개발 사업, 한국형 합동전술데이터링크체계(JTDLS) 완성형 체계 개발 등이 있었다고 설명했다.

ICT 부문은 마이데이터(본인신용정보관리업) 시스템 및 코스콤펀드서비스 차세대 시스템 구축사업 수주를 바탕으로 차세대 보험코어 시스템·차세대 전사적자원관리(ERP) 사업을 하반기 중점 추진하고 있다고 한화시스템은 밝혔다. 기존에 구축한 중앙대학교 인공지능(AI) 기반의 학습자 맞춤형 서비스도 고도화를 추진하며 AI 기반 사업도 전개하고 있다고 덧붙였다.

한화시스템 김연철 대표이사는 "핵심사업의 확고한 성장세 속에서 시장수요에 적극 대응하며 수익성 강화에 집중하고 있다"면서 "한화시스템은 현재 성과에 안주하지 않고 '뉴스페이스' 시대 더 큰 도약을 위해 UAM과 위성통신 사업 등 항공·우주 신사업을 통해 사업다각화에 박차를 가하고 있다"고 말했다.

