[아시아경제 이선애 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 17,050 전일대비 150 등락률 +0.89% 거래량 497,964 전일가 16,900 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 2Q 영업익 314억원…전년동기比 72.5%↑한화시스템, 차세대 보험코어 솔루션 브랜드 'W1NE' 론칭한화시스템, 오는 30일 기업설명회 개최 close 은 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 314억원으로 전년 동기 대비 72% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다. 매출은 4859억원으로 지난해 동기 대비 50% 증가, 순이익은 220억원으로 69% 늘었다.

