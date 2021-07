[아시아경제 조성필 기자] DL DL 000210 | 코스피 증권정보 현재가 78,200 전일대비 900 등락률 +1.16% 거래량 66,309 전일가 77,300 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 평택 화양지구 도시개발 사업 6700억 PF[클릭 e종목]"NCC 트래이딩 구간" 롯데케미칼·대한유화·DL 비중확대[e공시 눈에 띄네]코스피-12일 close 은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 475억원으로 지난해 동기보다 125.59% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.

매출은 5812억원으로 작년 동기 대비 62.16% 증가했다. 순이익은 4506억원으로 139.07% 늘었다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr