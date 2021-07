삼성엔지니어링, 2분기 영업이익 1503억원…전년比 84.2%↑(종합)

[아시아경제 정현진 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 23,850 전일대비 400 등락률 -1.65% 거래량 2,976,965 전일가 24,250 2021.07.29 13:53 장중(20분지연) 관련기사 삼성엔지니어링, 2분기 영업이익 1503억원…전년比 84.2%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일삼성엔지니어링, ISO 리스크 관리 국제표준 검증심사 통과…"국내 최초" close 이 올해 2분기 영업이익 1503억원을 기록하며 2012년 4분기 이후 최대 실적을 거둬들였다.

삼성엔지니어링은 29일 잠정 실적공시를 통해 올해 2분기 매출 1조6958억원, 영업이익 1503억원, 순이익 938억원을 기록했다고 밝혔다. 전년동기대비대비로는 매출이 1.5% 증가했고 영업이익과 순이익도 각각 84.2%, 46.0% 늘었다.

삼성엔지니어링의 2분기 영업이익은 분기 기준으로 2012년 4분기 이후 최대다. 이로써 삼성엔지니어링은 18분기 연속 흑자 행진을 이어가고 있다.

삼성엔지니어링은 "불확실한 대외환경에도 수익성 중심의 프로젝트 관리와 EPC(설계·조달·시공) 수행혁신을 통한 원가절감 노력 등으로 8.9%의 높은 영업이익률을 기록하며 시장 전망치(900억원대)를 상회했다"고 설명했다. 이어 "FEED(기본설계)-EPC 연계 등으로 최근 수주한 양질의 해외프로젝트 매출이 본격적으로 실적에 반영되면서 화공 부문 실적이 개선됐고 산업환경 부문도 안정적 수익구조를 이어갔다"고 밝혔다.

삼성엔지니어링은 상반기 기준으로는 매출 3조2266억원, 영업이익 2576억원, 순이익 1953억원을 기록했다. 수주는 2분기 1조5935억원, 상반기 누적으로는 3조1270억원으로 집계돼 연간 수주목표 6조원의 절반 이상을 달성했다고 밝혔다. 수주잔고는 16조4000억원으로 지난해 매출 기준 2.5년치의 일감을 확보했다. 삼성엔지니어링은 유가 회복으로 글로벌 업황 개선이 기대된다면서 중동과 동남아 지역을 중심으로 수주성과가 꾸준히 이어질 것으로 전망했다.

삼성엔지니어링 관계자는 "하반기에도 프로젝트 관리와 내실 경영에 집중해 안정적인 성장을 이어갈 계획"이라며 "디지털 기술 혁신으로 생산성과 효율성을 높이고 그린인프라·탄소중립·수소 사업 등 ESG(환경·사회·지배구조) 신사업도 지속 발굴해 안정적 수익기반을 마련하고 미래성장동력을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

