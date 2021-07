[아시아경제 박지환 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,445 전일대비 15 등락률 +0.44% 거래량 3,091,128 전일가 3,430 2021.07.29 10:48 장중(20분지연) 관련기사 한화생명, 수술특약 세분화한 유병자 수술보험 출시한화생명, 8년 연속 '소비자중심경영' 인증 획득보험사 주담대 금리 일제히 상승…"은행 대신 몰리던 수요 줄 듯" close 은 올 상반기 당기순이익이 2508억원으로 전년 동기보다 42.7% 증가했다고 29일 공시했다.

매출액은 7조9332억원으로 지난해보다 12.8% 감소했다. 영업이익은 65.9% 증가한 2382억원을 나타냈다.

