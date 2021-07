[e공시 눈에 띄네]코스피-28일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 디티알오토모티브 디티알오토모티브 007340 | 코스피 증권정보 현재가 39,000 전일대비 600 등락률 -1.52% 거래량 28,421 전일가 39,600 2021.07.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 디티알오토모티브, 1주당 1000원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일디티알오토모티브, 506억원 규모로 계열사 채무보증 결정 close =보통주당 1000원 현금배당 결정

◆ SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 49,600 전일대비 350 등락률 +0.71% 거래량 41,967 전일가 49,250 2021.07.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK케미칼, 中 폐플라스틱 리사이클 기업 지분 10% 인수[특징주]SK가스, SK디스커버리 공개매수에 강세[e 공시 눈에 띄네] 코스피 16일 close =유상증자 참여로 500억 규모 자회사 SK플라즈마 보통주 지분 취득

◆ 한양증권 한양증권 001750 | 코스피 증권정보 현재가 16,100 전일대비 200 등락률 -1.23% 거래량 23,823 전일가 16,300 2021.07.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한양증권, 증권 테마 상승세에 5.21% ↑[클릭 e종목] “셀트리온, 올해도 대세 상승기 이어갈 것”[클릭 e종목]"한양증권, 기록적인 이익 성장…대형사 발돋움 기대" close =3000억 규모 단기차입금 증가 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr