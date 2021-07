순천시·순천제일대학교, 지역 웹툰·애니메이션산업 발전 위해 협약

지역 웹툰·애니메이션 문화산업 생태계 경쟁력 강화를 위한 교류 확대

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 전날 순천제일대학교(총장 성동제)와 ‘지역 웹툰·애니메이션 문화산업 협력체계 구축을 위한 업무협약’을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 업무협약은 제일대학교의 내년 웹툰애니메이션과 개설을 계기로 순천시 웹툰·애니메이션 문화산업 생태계 경쟁력 강화와 만화도시 위상 제고를 위해 양 기관이 협의해 이뤄졌다.

특히 순천제일대학교의 웹툰애니메이션과 개설은 순천대학교 만화애니메이션학과(1996년 개설), 청암대학교 웹툰콘텐츠과(2021년 개설)에 이은 것으로 시는 관내 모든 대학이 웹툰·애니메이션 전문학과를 보유하게 되는 국내 최초이자 유일한 도시가 됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 웹툰·애니메이션 산업의 지역균형발전 미래상에 대한 비전을 공유하고, 메타버스 신산업 분야 창의인재 육성, 미래형 융복합 콘텐츠 산업 청년일자리를 창출 등을 위해 상호협력하기로 했다.

협약의 주요 내용은 ▲지역 웹툰·애니메이션 문화산업 인프라 역량강화를 위한 인적 교류 확대 ▲지역 웹툰·애니메이션 문화산업 경쟁력 강화를 위한 네트워크 구축 ▲미래형 융복합 콘텐츠산업 지역 일자리창출을 위한 선순환 생태계 강화 ▲순천시 만화도시 글로벌 브랜딩을 위한 공동 학술대회 개최 ▲웹툰·애니메이션 콘텐츠 창의인재 육성 공동 교육프로그램 개발 및 운영 ▲메타버스 미래 신산업 분야 전문인력 양성 공동 교육프로그램 개발 및 운영에 관한 사항 등이다.

허석 순천시장은 “이번 협약을 계기로 순천시가 지역 대학들과 함께 디지털 콘텐츠산업 국가균형발전에 기여하고, 지역 웹툰·애니메이션 문화산업 생태계 선순환 모델을 선도해 나가기를 기대한다”며 “이에 발맞춰 지역대학 공동발전 및 상생을 위해 적극적으로 지원책을 마련해 추진해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr