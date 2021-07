삼성전자 평택 반도체라인, 가스 문제로 일시 중단 후 복구

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,600 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 4,885,785 전일가 78,500 2021.07.28 10:50 장중(20분지연) 관련기사 디엔에프, 209억원 규모 유상증자 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락 close 평택 반도체 사업장에서 27일 오후 가스 관련 문제가 발생해 설비 점검 차 공장 가동이 일시 중단 후 복구됐다.

28일 업계와 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,600 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 4,885,785 전일가 78,500 2021.07.28 10:50 장중(20분지연) 관련기사 디엔에프, 209억원 규모 유상증자 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락 close 에 따르면 전날 오후 평택 2라인에서 가스 압력과 관련해 일부 문제가 감지돼 잠시 설비 점검을 실시, 이 과정에서 라인 가동이 중단됐다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,600 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 4,885,785 전일가 78,500 2021.07.28 10:50 장중(20분지연) 관련기사 디엔에프, 209억원 규모 유상증자 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락 close 측은 가동 중단 시간은 길지 않았으며, 복구 후 즉각 정상 가동해 생산 차질 등 피해는 거의 없었다고 설명했다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,600 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 4,885,785 전일가 78,500 2021.07.28 10:50 장중(20분지연) 관련기사 디엔에프, 209억원 규모 유상증자 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락 close 평택 2라인은 연 면적 12만8900㎡, 축구장 16개 크기의 세계 최대 규모 반도체 공장이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr