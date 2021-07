[아시아경제 기하영 기자]지난달 미국의 내구재 수주가 증가했지만 시장 예상에는 못미쳤다.

24일 미 상무부는 6월 내구재수주 실적이 전월대비 0.8% 증가했다고 발표했다. 이는 시장 예상치 2.1%에는 못미치는 수준이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr