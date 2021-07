장윤근 대표이사 유임

중견 조선업체 STX조선해양은 27일 채권단 관리를 벗어나 회사명을 케이조선으로 바꾸고 새롭게 출발했다고 밝혔다.

채권단 대표 산업은행은 이날 채권단 자율협약 종결을 케이조선에 공식 통보했다. 최대주주는 케이조선에 2500억원을 투자한 '유암코-케이에이치아이 컨소시엄'이다.

이 회사는 2013년 경영 위기로 채권단 자율협약에 들어간 후 8년 만에 경영권을 되찾게 됐다.

채권단 자율협약 종료와 함께 임원진 인사도 이뤄졌다. 채권단 자율협약 체제에서 회사를 이끈 장윤근 대표는 유임됐다. 장 대표는 "새로운 독립회사 케이조선으로 경쟁력을 키우고 더 많은 수주, 더 높은 생산성을 목표로 새롭게 출발하자"고 직원들을 독려했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr