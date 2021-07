ADT캡스, 아마존웹서비스 '어드밴스드 컨설팅 파트너' 자격 획득

[아시아경제 강나훔 기자] ADT캡스는 아마존웹서비스(AWS)의 '어드밴스드 컨설팅 파트너(Advanced Consulting Partner)' 자격을 획득했다고 27일 밝혔다.

어드밴스드 컨설팅 파트너는 AWS의 고객이 설계, 구축, 마이그레이션 및 관리를 하는데 전문 서비스를 제공하는 파트너다. 파트너는 ▲레지스터(Register) ▲셀렉트(Select) ▲어드밴스드(Advanced) ▲프리미어(Premier)로 구분된다.

ADT캡스는 2019년에 AWS 테크놀로지 파트너 자격을 획득한 데 이어 컨설팅 파트너 자격까지 확보했으며, 두 분야의 어드밴스드 등급을 올해 달성했다.

이번 자격 획득을 계기로 AWS의 보안, 자격 증명 및 규정 준수 클라우드 서비스를 서드파티(3rd-Party) 보안 솔루션으로 개선, 더욱 전문화된 보안 서비스를 제공할 계획이다.

정기정 ADT캡스 클라우드사업그룹장은 "이번 자격 획득으로 고객은 원하는 클라우드 전환 수준에 따라 첫 계획 수립 단계부터 컨설팅, 설계?구축, 데이터 이전, 그리고 운영에 이르기까지 맞춤형 서비스를 제공받게 될 것"이라고 말했다.

