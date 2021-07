"집에서 올림픽 응원을" … 홈플러스, TV·빔 프로젝트 할인

[아시아경제 조인경 기자] 사회적 거리두기 강화에 따라 집에서 가족과 함께 올림픽을 즐기는 '홈 관중'을 위해 홈플러스가 TV와 빔 프로젝터 등 가전제품을 할인해 판매하는 '집관 필수 가전 기획전'을 연다고 27일 밝혔다.

우선 다음달 4일까지 '더함 안드로이드 UHD TV' 3종(U431UHD·U501UHD·U553UHD)을 행사카드(마이홈플러스신한/마이홈플러스삼성/홈플러스스페셜신한/신한/삼성)로 결제하면 3만원을 할인해준다. 빔 프로젝터 3종도 11만9000~18만7000원 기획가에 선보인다.

또 오는 31일까지 홈플러스 단독으로 선보이는 '일렉트리카(electrika) 선풍기' 10종을 최대 3만원 할인한 1만3900~6만4900원에, '필립스 에어프라이어' 2종을 다음달 11일까지 3만원 할인된 가격에 판매한다. 다음 달 4일까지 에어컨, TV 행사상품 구매 시에는 최대 10% 캐시백 혜택을 제공한다.

