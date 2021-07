위니아딤채, 백신보관용 '혈액냉동고' 국내 판매 돌입

조달청 등록 완료…의료기기 전문 영업점 발굴 예정

해외시장 공략도 병행

해외시장 공략도 병행

[아시아경제 김흥순 기자] 위니아딤채는 자사에서 연구개발하고 대유플러스가 제조한 백신보관용 혈액냉동고(메디박스)가 조달청 나라장터에 물품 등록을 완료하고 국내 판매를 본격적으로 시작한다고 27일 밝혔다.

위니아딤채의 백신 보관용 혈액냉동고는 제품 규격서와 시험성적서를 통해 제품의 품질, 성능, 효율, 가격 등에서 적격판정을 받으며 지난 22일 조달청 나라장터에 물품 등록을 마쳤다.

위니아딤채는 이번 조달청 등록으로 공공 수요처 판매가 가능해짐에 따라 의료기기 전문 영업점을 발굴하고 상급 의료원, 국공립 대형 병원 등을 대상으로 판매를 확대할 예정이다. 또 전국 256개 보건소를 대상으로 백신보관용 혈액냉동고 공급 추진에 총력을 다해 소규모 콜드체인 형성에 일조한다는 계획이다. 중소형 개인 병원 등 민간부문 판매와 관련해서는 의료기기 전문 유통업체와 협의를 통해 수요를 확대할 방침이다.

위니아딤채는 이 제품의 해외시장 공략도 병행하고 있다. 지난 6월 미국 수출을 마쳤고, 7월 필리핀 업체와도 공급계약을 체결했다. 또 위니아딤채의 가전계열사인 위니아전자가 해외판매법인을 둔 멕시코, 칠레, 페루, 러시아 등에서도 판매를 계획하고 있다.

이 밖에 스리랑카에서 특장차를 수출하고 있는 국내업체와 함께 병원차, 특수차 등에 백신보관용 혈액냉동고를 탑재해 백신을 공항에서 도심까지 안전하게 운반할 수 있는 콜드체인 구축사업도 진행하고 있다. 이 업체와 함께 스리랑카를 시작으로 태국, 캄보디아 진출도 검토 중이다.

위니아 백신보관용 혈액냉동고는 용량 92ℓ, 무게 65㎏의 소형으로 이동이 용이하다. 백신마다 다른 보관온도를 선택할 수 있도록 메뉴가 내장되어 있어 별도 교육 없이도 최적의 온도로 설정이 가능하다고 회사 측은 설명했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr