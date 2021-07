윤석열 전 검찰총장, 페이스북에 김경수 전 지사 사건 관련한 文대통령 입장 표명 요구

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 윤석열 전 검찰총장이 김경수 전 경남도지사 사건과 관련한 문재인 대통령 책임론을 주장한 것에 대해 별다른 입장을 표명하지 않았다.

청와대 관계자는 26일 "(윤 전 총장의 주장과) 관련해서 별도로 언급할 내용이 없다"고 밝혔다.

앞서 윤 전 총장은 자신의 페이스북에 "이번 여론조작의 유일한 수혜자인 문 대통령이 ‘억울하다’는 변명조차 못하면서 남의 일처럼 행동하고 있다"면서 "문 대통령이 답하고 책임져야 한다"고 주장했다.

윤 전 총장은 "여론조작 세력이 정권이 바뀌어 단죄당하지 않기 위해 더욱 심한 여론조작에 나설 수 있다"고 말했다.

