<Days of the Dogs> 아티스트 김정인 아티엑스X브렉개 콜라보레이션

김정인 작가의 작품을 관통하는 주제는 ‘고독’과 ‘소외’ 다. “현대 사회의 인간은 많은 사람들에 둘러싸여 있고, 누군가와 끊임없는 관계 속에 있으면서도 고독하다.” 작가 노트 中