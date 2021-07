[아시아경제 이민우 기자] 에스제이그룹 에스제이그룹 306040 | 코스닥 증권정보 현재가 29,250 전일대비 2,550 등락률 +9.55% 거래량 322,470 전일가 26,700 2021.07.26 13:49 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “에스제이그룹, 보복소비·성수기 효과 누려”“코로나19로 소비 패턴 변화… 1분기 경기 관련 소비재 주목”"에스제이그룹, 실적 정상화에 기업가치 상향 전망" close 은 올해 2분기 연결 기준 매출 390억원, 영업이익 98억원의 잠정 실적을 거뒀다고 26일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 32.9%, 57.3% 증가한 규모다.

