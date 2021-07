한화건설, 8월 '포레나 수원원천' 분양…"우수한 직주근접성"

[아시아경제 임온유 기자] 한화건설이 경기도 수원시 영통구 원천동에 들어서는 ‘한화 포레나 수원원천’을 8월 분양한다고 26일 밝혔다.

포레나 수원원천은 지하 2층~지상 20층, 2개 동, 68~84㎡(전용면적) 총 157가구 규모로 조성된다. △68㎡ 117가구 △84㎡ 40가구 등 전체 물량이 수요자들의 선호도가 높은 중소형 면적으로 구성됐다.

포레나 수원원천은 삼성디지털시티와 영흥공원을 품고, 광교?영통의 더블생활권을 함께 누릴 수 있는 최적의 입지에 들어선다.

포레나 수원원천은 삼성로와 인접해 있으며, 삼성디지털시티를 도보로 출퇴근할 수 있을 정도로 우수한 직주근접성을 갖췄다. 삼성디지털시티는 총면적 172만여㎡에 달하는 대규모 산업단지다. 이 곳에는 약 56개국 3만5000여명의 글로벌 인재들이 근무하고 있다.

단지 앞에는 축구장 약 70배 크기(50만여㎡) 규모로 조성되는 영흥공원도 자리해 있어 입주민들은 쾌적한 산림욕을 집 앞에서 누릴 수 있다. 영흥공원은 대규모 수목원과 생태숲, 1.5km에 달하는 순환산책로와 체육시설 등이 갖춰지게 되는 곳으로 향후 수원을 대표하는 친환경 랜드마크 공원으로 거듭날 예정이다.

또한 광교?영통의 더블 생활권에 속해 있어 생활, 교통, 교육 등 이미 갖춰져 있는 편리한 생활 인프라를 입주와 동시에 누릴 수 있다.

포레나 수원원천에서 직선 거리 약 3km 거리에는 개발 공정률 99%에 달하는 광교신도시 내 경기융합타운 등 행정?법조타운이 자리해 있다. 경기융합타운은 2023년 완공시 주요기관 근무자 6000여 명, 유동인구 약 20만 명에 달할 것으로 전망되고 있다.

광교신도시 내에는 수원컨벤션센터, 수원고등법원·검찰청 등이 이미 들어서 있으며 경기도청 신청사(2021년 9월 준공 예정), 경기도의회, 경기도교육청 등 다양한 관공서가 입주할 예정이다. 또한 갤러리아백화점 광교점, 롯데아울렛 광교점, 원천호수 등에 이르기까지 광교의 다양한 생활 편의시설 이용도 가능하다.

단지 인근에는 홈플러스 원천점, 롯데마트 영통점 등 대형 마트가 위치해 이용이 편리하며 아주대학교 병원과 수원체육문화센터 등 다양한 생활 인프라도 마련돼 있다.

포레나 수원원천은 다양한 광역 교통망도 이용할 수 있으며, 신규 교통망신설에 따른 수혜도 기대된다.

단지 주변에는 삼성로, 중부대로, 매영로, 영통로 등 지역 핵심도로들이 위치해 있다. 수원신갈IC·흥덕IC 등을 이용하면 경부고속도로, 용인서울고속도로의 진출입도 용이하다. 향후 인덕원~동탄 복선전철(2026년 예정) 원천역(예정) 신설이 추진 중에 있어 교통 편의성은 더욱 향상될 것으로 전망된다.

교육환경도 눈에 띈다. 단지에서 도보권 내에는 원일초등학교가 있다. 원일중학교와 매원고등학교, 청명고등학교 등 다양한 학군도 단지 주변에 형성돼 있으며 영통지구 학원가와 인접해 교육환경도 우수하다.

포레나 수원원천의 견본주택은 수원시 팔달구 인계동 966-1에 마련되며, 정부의 사회적 거리두기 정책과 코로나19 확산 방지를 위해 사이버 오픈으로 예정되어 있다.

