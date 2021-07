"삼성, Z폴드3에 'S펜폴드에디션'…함께 보관할 '노트팩 케이스' 출시"

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자가 신형 폴더블 스마트폰 갤럭시 Z폴드3를 출시하며 'S펜 폴드 에디션'을 함께 보관할 수 있는 전용 '노트팩 케이스'를 출시할 것이라는 관측이 나왔다.

25일(현지시간) IT전문매체 폰아레나는 모바일 전문가이자 IT팁스터인 이샨 아가왈을 인용해 이 같이 보도했다.

이샨 아가왈은 전날 자신의 트위터를 통해 "삼성 갤럭시 Z폴드3에는 S펜 폴드 에디션이 있다"며 "스마트폰과 함께 보관할 수 있는 노트팩도 함께 나온다"고 밝혔다. 그는 일반적인 실리콘, 가죽&아라미드 백 케이스가 나올 것이라고 덧붙였다.

갤럭시 Z폴드3는 삼성 폴더블 최초로 S펜을 지원할 것으로 예상돼왔다. 폴더블 스마트폰 내에 S펜을 보관할 수 있는 슬롯 위치가 마땅치 않은 만큼 노트팩 케이스를 별도 출시하는 것으로 해석된다.

앞서 해외에서는 S펜폴드 에디션의 가격이 50파운드 안팎일 것으로 추정됐었다. 폰아레나는 "갤럭시S21울트라의 경우 전용 S펜이 별도로 40달러에 판매됐다"고 언급했다.

갤럭시 Z폴드3는 내달 11일 삼성 갤럭시 언팩에서 공개된다. 이 자리에서 함께 데뷔하는 갤럭시 Z플립3의 경우 링, 스트랩을 옵션으로 한 실리콘, 투명 케이스가 출시될 전망이다.

