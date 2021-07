[아시아경제 유병돈 기자] 서울 1호선 열차에서 폭행 사건이 발생해 경찰이 가해 남성 추적에 나섰다.

서울철도특별사법경찰대에 따르면 25일 오전 7시10분께 서울 용산역에서 노량진역으로 향하던 1호선 급행열차 안에서 한 남성이 20대 여성을 폭행하고 흉기로 위협했다.

당시 열차 안에는 두 사람뿐이었지만, 다행히 피해 여성은 큰 상처를 입지는 않은 것으로 알려졌다.

철도경찰 관계자는 "폐쇄회로TV(CCTV)를 통해 가해자의 인상착의를 확인하고 현재 추적 중"이라고 설명했다.

