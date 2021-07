포스코건설 '2020 기업시민보고서' 발간

포스코건설은 지난해 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 성과를 담은 '2020 기업시민보고서'를 발간했다고 25일 밝혔다.

포스코건설은 기업시민보고서에 다양한 기업시민 실천활동과 재무적·비재무적 성과를 이해관계자가 이해하기 쉽도록 ESG 관점에서 정리해 담았다고 설명했다.

환경 분야에서는 기후변화 대응 전략을 실현하기 위해 건설업계 최초로 수립한 중장기 탄소감축 로드맵과 저탄소 비즈니스 전략을 소개했다.

사회 분야에서는 안전한 건설현장을 만들기 위한 '스마트 안전 솔루션' 기술과 적용사례를 소개했으며, 지배구조 분야에서는 기업시민·ESG 관련 의사결정을 위한 ‘기업시민 카운슬’ 강화 등의 내용을 담았다.

또 이해관계자들이 중요하게 생각하는 ESG 핵심이슈를 기반으로 ESG 중점 추진 영역 및 중장기 관리 목표를 구체적으로 제시했다.

한성희 포스코건설 사장은 "재해없는 일터 만들기, ESG 구매관리 체계 확립 등 이해관계자와 '같이 짓는 가치'를 실현해 책임있는 기업시민으로 한 걸음 더 도약하겠다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr