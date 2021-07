한은 "당분간 글로벌투자 호조…신기술·그린투자 효과는 제한적"

한국은행 '해외경제포커스'

[아시아경제 김은별 기자] 주요국의 재정지출 확대, 기업의 양호한 자금조달 여건 등에 힘입어 당분간 글로벌 투자가 호조세를 이어갈 것이라고 한국은행이 평가했다. 글로벌 투자가 호조세를 이어가며 소비회복과 함께 글로벌 경기 개선속도를 높일 것이란 전망이다. 향후 신기술과 그린투자는 주목받겠지만, 이들이 글로벌 투자를 장기간 견인하긴 어려울 것으로 봤다.

25일 한은은 '해외경제포커스'에서 "최근 글로벌 투자가 크게 증가하면서 소비 회복과 함께 투자 확대가 향후 글로벌 경기를 견인할 것이라는 기대가 확산되고 있다"며 이같이 밝혔다. 글로벌 경기회복과 더불어 기업들이 설비를 확충하면서 자본재 수주가 큰 폭으로 늘어난 가운데, 경기회복에 따른 일시적 현상인지 새로운 투자 붐의 시작인지 의견이 분분한 상황이다.

한은은 "최근 글로벌 투자는 선진국과 신흥국 모두 빠르게 확대되고 있다"며 "선진국은 미국을 중심으로 1여년만에 팬데믹(세계적 대유행) 이전 수준을 회복했고, 다소 미진했던 유로지역과 일본도 2분기 중 회복흐름이 재개됐다"고 평가했다.

신흥국의 경우 중국의 투자 증가세가 소비중심 성장전략 등으로 둔화됐지만 브라질과 인도를 중심으로 빠른 증가세를 보였다고 설명했다. 내수 부진에도 불구하고 선진국의 상품소비 증가에 따른 수출 호조가 투자 확대로 이어진 데 따른 것이다.

향후 전반적 투자 여건을 살펴보면, 글로벌 경기는 주요국의 재정 확대와 경제활동 정상화 등으로 개선세가 이어질 것으로 보인다고 전망했다. 한은은 "기업의 자금조달 여건 역시 저금리 환경과 영업이익 증가 등으로 양호한 모습"이라고 밝혔다. 다반 세계성장 방향에 대한 불확실성 등으로 투자 확대가 제약될 가능성은 내재해 있다고 봤다.

신기술 투자에 대해선 "글로벌 투자를 주도할 것으로 예상되지만 증가세는 큰 폭으로 확대된 후 점차 축소될 것"이라고 내다봤다. 당분간 디지털 경제로의 이행 가속화, 4차 산업혁명 진전 등이 호조세를 뒷받침하겠지만 점차 공급 확대에 따른 투자수익률 하락 등이 제약요인으로 작용할 소지가 있다는 것이다.

최근 친환경 경제가 주목받으며 떠오른 그린투자에 대해서는 "화석에너지 투자 등을 대체하는 성격이 강하기 때문에 전체적인 투자 확대 효과는 제한적인 것으로 평가된다"고 밝혔다. 최근 일부 원자재 및 부품에서 발생한 공급망 병목현상의 경우, "해당 품목은 투자가 확대되겠지만 전반적인 설비 가동률은 여전히 저조한 점 등을 감안하면 글로벌 투자 증가요인이 되기는 어려울 것"이라고 전망했다.

