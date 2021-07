삼성전자 '더 프레임' 85형 출시…출고가 669만원

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자는 26일 국내를 시작으로 라이프스타일 TV '더 프레임(The Frame)' 85형을 전 세계 시장에 순차적으로 출시한다고 25일 밝혔다.

초대형 스크린을 원하는 소비자 트렌드를 반영해 기존 32·43·50·55·65·75형에 85형을 추가하며, 더 프레임 라인업을 강화했다.

삼성전자는 더 프레임 85형 뿐만 아니라 지난주 판매를 시작한 '더 세리프(The Serif)' 65형, 최대 130형까지 확장 가능한 프로젝션 '더 프리미어(The Premiere)' 등으로 라이프스타일 TV 제품군에서도 초대형·초프리미엄 시장을 적극 공략할 계획이다.

더 프레임은 TV를 시청하지 않을 때 미술 작품이나 사진을 스크린에 띄워 액자처럼 활용 할 수 있는 라이프스타일 TV로, '아트스토어' 기능을 통해 전 세계 40여개의 유명 박물관·미술관이 제공하는 1500점이 넘는 예술작품을 4K QLED 화질로 감상할 수 있다.

2021년형 더 프레임은 기존 대비 절반 가까이 슬림해져 다양한 공간에 어울리며, 액자처럼 벽에 걸 수 있게 월 마운트와 기본 스탠드가 포함돼 있다.

액자형 베젤은 화이트·티크·브라운·베이지 색상으로 구성됐으며, 자석 탈부착 방식으로 쉽고 간편하게 교체할 수 있다.

더 프레임 85형의 국내 출고가는 669만원이다.

