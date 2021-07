속보[아시아경제 류태민 기자] 국내 코로나19 4차 대유행이 꺾이지 않는 가운데 24일 신규 확진자수가 이틀 연속 1600명대를 기록했다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1629명으로 누적 확진자는 18만7362명이라고 밝혔다. 이는 전날 신규확진자인 1630명보다 1명 줄어든 수치다. 일일 신규 확진자는 지난 7일 1212명을 시작으로 18일동안 1000명대를 유지하고 있다.

수도권 확산세가 지속되는 가운데 최근 비수도권도 확진자가 크게 늘며 전국으로 확산될 가능성이 커지고 있다. 이날 신규 확진자의 감염경로는 지역발생이 1573명, 해외유입이 56명이다.

