[날씨] 주말도 무더위…"수분·염분 섭취…야외활동 자제"

[아시아경제 이정윤 기자] 오는 주말에도 최고 38도 안팎의 무더위가 이어질 예정이다.

23일 기상청은 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 대체로 맑은 날씨가 계속되면서 낮 최고기온이 35도 내외로 올라 무덥겠다고 예보했다.

24일 아침 최저기온은 21∼27도, 낮 최고기온은 29∼37도로 예상된다. 25일 예상 아침 최저기온은 21∼26도, 낮 최고기온은 28∼36도다. 특히 서쪽 일부 지역은 낮 최고기온이 38도 이상으로 오르며 무더울 것으로 예상됐다.

기상청은 "여름철 가장 무더운 시간인 오후 2∼5시에는 실외 작업을 가급적 하지 말고, 또 온열질환 가능성이 큰 만큼 수분과 염분을 충분히 섭취하면서 야외활동이나 외출을 자제해달라"고 당부했다.

대도시와 해안지역은 밤사이 기온이 25도 이상 유지되며 열대야가 나타날 수 있다.

이날 밤부터 24일 아침 사이 일부 내륙은 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있을 예정이다. 제주도는 오는 26일까지 바람이 평균 시속 30∼45㎞로 강하게 불 수 있다.

