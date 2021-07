[아시아경제 문제원 기자] 21일(현지시간) 유럽증시는 일제히 상승 출발했다.

영국 FTSE지수는 0.74% 상승한 6931.91, 프랑스 CAC지수는 0.78% 오른 6396.24를 나타내고 있다. 독일 DAX지수는 0.06% 상승한 1만5225.08을 기록 중이다.

