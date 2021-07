[아시아경제 공병선 기자] 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 33,950 전일대비 250 등락률 -0.73% 거래량 427,874 전일가 34,200 2021.07.20 10:15 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일'델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close 는 인도네시아 국방부와 2745억원 규모의 전술입문훈련기 T-50i 6대 및 후속지원패키지 공급 계약을 맺었다고 20일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 9.72% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr