상지카일룸, 160억 유상증자… 최대주주 중앙디앤엠으로 변경

[아시아경제 장효원 기자] 고급주거시설의 대명사인 상지카일룸 상지카일룸 042940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,630 전일대비 40 등락률 -2.40% 거래량 1,318,015 전일가 1,670 2021.07.15 15:30 장마감 관련기사 상지카일룸, GS건설 등 ‘울산미포 폐기물 매립시설 증설사업’ 공동사업협약 체결[e 공시 눈에 띄네] 코스닥- 25일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 이 160억원 규모 유상증자를 완료했다. 이에 따라 최대주주가 중앙디앤엠으로 바뀌었다고 15일 공시했다. 중앙디앤엠은 이번 증자로 1088만4352주를 취득해 총 소유 지분 16.91%를 보유하게 됐다.

중앙디앤엠은 최근 상호변경과 함께 부동산시행 및 컨설팅, 공간디자인, 분양대행을 위해 부동산 전문 인력을 영입하였으며 조경수 전문업체 ‘수프로’와의 전략적 제휴를 통해 소형 스마트팜 시장 진출을 본격화하고 있다.

상지카일룸 관계자는 “최대주주의 변경과 함께 오는 8월17일에 임시주총을 통해서 새로운 경영진을 선임할 계획이고 신규사업으로 폐기물, 소각장 관련 사업목적을 정관에 추가해서 본격적인 환경관련 사업을 추진할 계획이다”라고 밝혔다.

최근 상지카일룸은 울산미포 폐기물 매립시설 증설사업에 투자했으며 증설사업 완료 후 영업개시 시 향후 10년간 대규모의 공동사업이익을 기대하고 있다고 밝혔다.

또한 상지카일룸은 100% 자회사를 통해 ‘상지카일룸M’ 브랜드의 고급 주거용 오피스텔 88실 (분양가 기준 총 1802억원)을 강남구 논현동에 선보였으며 현재 95%이상 분양 완료했다.

상지카일룸 관계자는 “이번 160억원 유상증자를 통해 상지카일룸의 재무구조가 개선되고 신규 사업인 환경관련 사업에 대한 투자 및 부동산 시행을 위한 사업부지 확보에 큰 도움이 될 것”이라며 “상장회사가 최대주주가 됨으로써 상지카일룸의 지배구조도 안정화될 것”으로 전망했다.

