“우리동네를 힙하게” LG헬로, 신규 예능 '우리동네 클라쓰' 16일 첫방송

LG헬로비전이 버라이어티쇼 '우리동네 클라쓰'를 오는 16일 오후 5시 지역채널 25번과 더라이프 채널에서 첫 방송한다고 15일 밝혔다.

신규 오리지널 예능 ‘우리동네 클라쓰’는 낙후된 동네를 사람들이 찾는 힙한 동네로 부활시키는 프로그램이다. 이수근·김수로·이진호·이혜성·나태주·조엘·민혁으로 구성된 ‘핫플 원정대’가 잊혀진 마을을 찾아가 숨은 먹거리와 볼거리를 발굴하고, 지역 대표 핫플레이스를 만들어가는 과정을 담아낸다. 건축가와 인테리어 디자이너 등 전문가 집단도 함께 출연해 지역 특색을 살릴 공간 디자인 조력자로 나선다.

LG헬로비전은 우리동네를 되살리는 ‘생산적 예능’을 통해 지역채널 역할을 새롭게 확장한다는 방침이다. 소외된 동네의 숨은 명소와 맛집을 발굴하는 것을 넘어 꾸준히 사랑 받는 동네로 변화시키기 위해 ▲핫플레이스 시공 ▲SNS 홍보 ▲체험단 모집 등 주민들과 입체적인 솔루션을 함께 고민하며 도시재생과 지역경제 활성화에도 기여한다는 계획이다.

박현우 LG헬로비전 콘텐츠제작센터장은 “지역채널에서 처음 시도하는 ‘동네 메이크오버’ 장르를 통해 시청자에게 색다른 카타르시스를 선사하며 지역의 가치를 재발견하는 계기를 마련하고자 했다”며 “프로그램을 통해 전국 방방곡곡 잊혀진 동네를 찾아 새로운 숨결을 불어넣으며, 지역사회에 선한 영향력을 전파해 나가겠다”고 밝혔다.

‘우리동네 클라쓰’는 매주 금요일 오후 5시와 오후 9시에 LG헬로비전 지역채널 25번을 통해 시청할 수 있다. 더라이프 채널(‘U+tv’ 39번, ‘헬로tv’ 38번, ‘Btv’ 67번)과 U+tv, U+모바일tv VOD로도 만나볼 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr